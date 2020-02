Así es la ‘píldora el suicidio’ que abre debate en Holanda

En Holanda permanece la polémica sobre la píldora Drion, también conocida como ‘píldora del suicidio’. Para Rob Jonquiere, esta es una opción para las personas mayores, quienes en algunas situaciones deciden recurrir a la eutanasia porque no quiere seguir viviendo.

Si bien Holanda es uno de los países ‘abiertos’ a la eutanasia, la regulación sobre la misma debe ser permanente, ya que en el caso de la píldora, según explicó el invitado en W Fin de Semana, ésta no puede llegar a los jóvenes. Sin embargo, aclaró que la píldora no se ha aprobado, ya que el gobierno no quiere que exista ese método para acabar con la vida.

