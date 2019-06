Así fue cómo periodista mexicana retrató la muerte de migrantes en río Grande

Julia Le Duc, periodista y fotógrafa, habló en exclusiva con La W, y expresó los momentos de cómo vivió la toma de la fotografía donde un padre migrante muere abrazado junto a su pequeña hija por tratar de salvarla de la corriente.

Le Duc manifiesta que “Es un caso que me marca, porque es un padre y una niñita abrazados y muriendo”, además fue enfática ante las críticas de un programa que manifestaba que ella no estaba en el lugar “El diario Hora Cero, que no tenía periodistas en el lugar, me señala y dice que no estaba presente para tomar la fotografía”.

También aclaró que no es la primera vez que toma esta clase de fotografías ya que dentro de su roll periodístico, ha visto todo tipo de situaciones de lo que pasa en la crisis migratoria entre México y Estados Unidos “me ha tocado hacer varias fotos de los migrantes, en los puentes, pidiendo dinero, arrodillados rezando y llorando”

Finalmente, hizo un llamado para que se puedan crear prontas soluciones, y no tener que ver a través de su lente el sufrimiento de miles de familias.

