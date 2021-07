Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de ‘El Zarco’

El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de súplica, el cual fue presentado por alias ‘El Zarco’, y confirmó su extradición a Colombia por presunta participación en el reclutamiento de 17 personas entre 2007 y 2008, a quienes les dieron muerte y los presentaron como bajas legítimas en combate en operaciones militares.

Los magistrados confirman el auto de la Sección Tercera, que el pasado 17 de junio accedió a la entrega de Luis Jhon Castro Ramírez a Colombia por los delitos de homicidios en persona protegida y conspiración para delinquir, y que en la legislación española serían constitutivos de delitos de asesinato.

La Audiencia Nacional de España rechazó el argumento “del recurrente relativo a que en una extradición anterior la Audiencia ya había concedido su extradición a Colombia, pero que no se había llegado a materializar”.

Además, el auto indica al respecto que “no se evidencia ningún dato que permita establecer que existió un desistimiento voluntario por parte de las autoridades colombianas en la persecución de los hechos por los que se pidió la extradición, al contrario, se produjo una suerte de circunstancias sobrevenidas en la entrega, que no pueden impedir una nueva formulación de la reclamación extradicional de la que se infiere la voluntad firme de perseguir hechos muy graves cuya impunidad no puede verse sometida a circunstancias tan imprevisibles y extraordinarias como las explicitadas en la resolución que se recurre, de orden exclusivamente material”.