Bernie Moreno, hermano de Luis Alberto Moreno, lanza candidatura al Senado de EE.UU.

El empresario Bernie Moreno anunció este martes su candidatura para el Senado de Estados Unidos. Recordemos que quedará un vacante por la jubilación del republicano Rob Portman.

“Soy Bernie Moreno. Cuando tenía cinco años, vine (legalmente) a Estados Unidos desde un país rodeado por la ideología de dictadores socialistas. Aprendí el idioma. Trabajé muy duro. Me hice cargo de un concesionario de automóviles en apuros en Ohio. Encontré el éxito. Comencé a invertir en escuelas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro y personas de Ohio. Ahora (con su ayuda) puedo tener el honor de representar al gran estado de Ohio en el Senado de los Estados Unidos”, dice el comunicado.

También dice que vive del sueño americano, que tiene negocios y trabajos que lo desafían todos los días, “si no hago mi parte para ayudar a salvar el Sueño Americano, nunca me lo perdonaré. No tengo todas las respuestas, pero siempre diré lo que pienso, no lo que creo que quiere escuchar”.

Le puede interesar:

“La única forma de salvar este país es si intervienen personas de fuera del sistema amañado. Tenemos que detener el socialismo, los ataques a nuestra libertad, cancelar la cultura y la corrupción. Los políticos de carrera no se enfrentarán a la izquierda radical. Voy a. Eso es lo que creo y por eso me postulo. Si eso le interesa, sigamos hablando”, finaliza Moreno.