Bernie Sanders se retira de la carrera por la presidencia de EE.UU.

Este miércoles el político estadounidense Bernie Sanders, de 78 años, anunció que suspendía su campaña política por ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.

El senador estaba enfrentado al exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, para ser quien compita contra Donald Trump en las elecciones programadas para noviembre.

Por medio de sus redes sociales Sanders explicó en un video que “la victoria ya era imposible”. “Quiero agradecerles por ayudarme a crear una campaña política sin precedentes de profundo impacto en nuestra nación. Quiero agradecer a los dos millones de americanos que apoyaron financieramente nuestra campaña y demostrar que no se necesita depender de los poderosos para hacer una campaña”, agregó el excandidato.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16