Bolivia asegura la compra de 5 millones de vacunas de Oxford y AstraZeneca

Bolivia aseguró este miércoles la compra de cinco millones de dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca mediante un contrato firmado con la compañía farmacéutica Serum de la India con lo que se busca llegar al cien por ciento de "población vacunable" en el país.



Durante el acto en el edificio de Gobierno en La Paz, el presidente boliviano, Luis Arce, detalló que estas vacunas "van a estar recién para el mes de abril", con una primera entrega de un millón de dosis, "hasta llegar a completar los 5 millones" progresivamente.



El lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford se sumará a las 5,2 millones de dosis de la rusa Sputnik V que ha adquirido el Gobierno de Bolivia para así "alcanzar al 100 por ciento de la población vacunable", dijo el jefe de Estado.



Arce mencionó que la adquisición de estas vacunas ha puesto en juego la "capacidad de negociación" de su Gobierno, ya que en el contrato firmado con la farmacéutica de India "se ha tratado de mejorar los precios".

El jefe de Estado no precisó el monto exacto de esta compra, algo que tampoco pasó inicialmente con los costes de la vacuna rusa y que le ha valido críticas de sectores de oposición, aunque después las autoridades aseguraron que cada dosis de la Sputnik V costará menos de 10 dólares.



En una participación telemática, el director de Acceso y Asuntos Corporativos de AstraZeneca, Germán de la Llave, destacó las cualidades de la vacuna de Oxford "efectiva en distintas poblaciones", así como "bien tolerada" y de "fuerte respuesta inmune" incluso en personas de edad avanzada.



La aplicación de estas vacunas servirá inicialmente para los "grupos de riesgo", principalmente "personal médico" o "mayores de 60 años", dijo en su intervención la viceministra de Promoción y vigilancia Epidemiológica, María René Castro.



La inmunización será gratuita y voluntaria, según las autoridades nacionales.

Bolivia, con unos once millones y medio de habitantes, afronta desde finales de 2020 la segunda ola de contagios que ha superado los 2.000 casos confirmados diarios, algo que no pasaba desde julio y agosto del año pasado.



La gestión de Arce se ha enfocado en trabajar en la aplicación de pruebas masivas, compra de vacunas y atención médica para enfrentar este rebrote, y también busca evitar los confinamientos rígidos para cuidar la economía del país para lo que ha dictado algunas medidas.



El principal partido de oposición en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC), pidió en esta jornada al Gobierno hacer un "pacto por la salud" y sugirió que se dicten cuarentenas "que no limiten la actividad económica", controles para evitar las aglomeraciones y que se transparenten los costos de adquisición de vacunas.



Bolivia acumula 9.454 decesos y 176.761 casos confirmados del nuevo coronavirus desde la detección de los primeros casos en marzo del año pasado.