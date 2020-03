Bolivia no abrirá su frontera para el ingreso de 150 bolivianos desde Chile

Bolivia descartó este lunes la posibilidad de abrir su frontera con Chile para repatriar a unos 150 bolivianos que buscan regresar a su país, al argumentar que no existen condiciones para que cumplan la cuarentena por el coronavirus.



"No hay condiciones en las fronteras para recibirlos", aseguró el ministro interino de Defensa, Luis Fernando López, en una rueda de prensa en la población fronteriza de Pisiga.



El ministro interino manifestó que "no ingresará ni saldrá ningún boliviano", en cumplimiento de las disposiciones de la presidenta transitoria del país, Jeanine Áñez.



López señaló que es imposible instalar un centro de cuarentena en frontera y tampoco existe la confianza para que este grupo haga una "cuarentena consciente" en sus casas, en el caso de que se les dejara ingresar a Bolivia.

No obstante, aseguró que se proveerá de víveres a los bolivianos apostados en la frontera chilena con Bolivia, para que "no les falte nada".



"En definitiva, se va a cumplir, se va a blindar el país, cerrando las fronteras como corresponde, al cien por ciento", sentenció.



Por su parte, el director nacional de Migración de Bolivia, Marcel Rivas, apeló a la solidaridad regional y "en reciprocidad" pidió que los gobiernos vecinos como Chile, Argentina y Brasil atiendan a bolivianos que no puedan ingresar a su país.

La negativa del ingreso de este grupo de bolivianos se hizo a pesar de que este pasado la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, anunció que junto a su colega de Defensa irían hasta la frontera para recibirlos.



No obstante, Longaric explicó en Twitter que "por decisión presidencial, las fronteras del país se mantienen cerradas" y "se suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile".



La repatriación la habían solicitado entre otros la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el expresidente boliviano Evo Morales, por motivos humanitarios.



Las autoridades bolivianas de sanidad han reportado casi un centenar de casos positivos por coronavirus y cuatro fallecidos en el país, que tiene declarado estado de emergencia sanitaria con medidas como el cierre de fronteras.