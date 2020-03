Ecuador suspenderá vuelos humanitarios mientras dure cuarentena de retornados

La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, anunció este lunes que se suspenderán los vuelos humanitarios mientras dure la cuarentena de los ecuatorianos que ya han llegado al país, cerca de 700 según la Cancillería.



En una rueda de prensa virtual, la funcionaria comentó que los vuelos de retorno de ecuatorianos estarán "suspendidos mientras podamos terminar el aislamiento de quienes ya han llegado al país".



Aunque aclaró que "en ningún momento se han cerrado ni se van a cerrar los vuelos humanitarios y la posibilidad de repatriar a los ecuatorianos", aunque la medida se hará "con un calendario y cumpliendo cierto orden".



Romo apuntó que se han producido incumplimientos por parte de los retornados y que se requiere de una gran cantidad de personal para controlar cómo se desarrollan los procesos de aislamiento obligatorio, por lo que avanzó que habrá más espacio entre los vuelos.



La Cancillería ecuatoriana inició la semana pasada un proceso para gestionar el retorno al país de ecuatorianos, que ha privilegiado el de aquellos en situación de vulnerabilidad como menores, embarazadas, personas mayores o con discapacidad.

De momento, en los próximos días seguirán operando los vuelos programados de repatriación de ecuatorianos como los destinados a sacar del país andino a extranjeros, refirió Romo, sin mencionar cuándo se pondrán en marcha las nuevas medidas para controlar las cuarentenas de los llegados al país.



Y es que según la ministra, no ha habido "buena experiencia" en algunos casos, pues ha habido repatriados que se han negado a cumplir las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).



Entre ellas, figura, por ejemplo la de no abandonar la ciudad a la cual llegan.



Recordó que once de los doce pasajeros de un avión que llegó recientemente desde Houston (EE.UU.) sin autorización para trasladar pasajeros, dieron positivo para COVID-19.



"El hecho de que muchas personas no se sometan a las reglas, dificulta la llegada de nuevos vuelos, así que mientras pasa este período de cuarentena o aislamiento, se suspenderán las autorizaciones para luego volver a reanudarlas", recalcó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dio a conocer hoy que hasta el momento han retornado 691 personas y recordó que "todo viajero -por responsabilidad de su salud y la de todos- debe guardar el aislamiento preventivo obligatorio".



Asimismo, la Cancillería señaló que un grupo de 160 ciudadanos brasileños se ha reunido este lunes en un punto del centro-norte de Quito, para trasladarse luego al aeropuerto y tomar un vuelo a Sao Paulo (Brasil).



Este lunes se prevé que salga de Ecuador un cuarto vuelo de la compañía Iberia, de carácter humanitario, con capacidad para 359 pasajeros, en su mayoría españoles.



El vuelo seguirá el mismo esquema que otro que partió el sábado pasado con destino a la capital española, y tiene previsto salir de Quito a las 14:10 hora local, para viajar a Guayaquil, donde despegará a las 17:05 hora local con destino Madrid.



Según los datos oficiales, sesenta personas han fallecidos por coronavirus y 1.962 están contagiadas en Ecuador, donde una sola de las 24 provincia se mantiene sin reportes de COVID-19.