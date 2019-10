Brasil pide "respuesta continental" ante crisis en Ecuador

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó este domingo que Suramérica "está movilizada en defensa de la democracia en Ecuador" y que, ante una "amenaza continental, la respuesta debe ser continental".

Según dijo Araújo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, "fuerzas de izquierda, apoyadas en la red criminal del Foro de Sao Paulo", intentan "derrumbar al presidente legítimo Lenín Moreno" con acciones de "violencia y vandalismo".

"La amenaza es continental, la respuesta debe ser continental", completó el canciller en su publicación.

A América do Sul está mobilizada em defesa da democracia no Equador, onde forças de esquerda, apoiadas na rede criminosa do Foro de S. Paulo, com violência e vandalismo, tentam solapar o Presidente legítimo Lenin Moreno. A ameaça é continental, a resposta tem que ser continental.