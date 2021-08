Con el poder de los talibanes no tenemos derechos: periodista afgano amenazado

El periodista afgano Sayad Omar Sahar denunció que los talibanes dispersaron una manifestación, durante el aniversario de la independencia de Afganistán, con disparos al aire. A Sahar le quitaron todo el equipamiento periodístico que llevaba consigo.

Desde que los talibanes tomaron control de Kabul, capitán de dicho país, tras la retirada de las tropas de Estados Unidos, la situación ha sido tensa. Las mujeres tienen miedo de salir a las calles por el miedo a volver a sufrir lo que vivieron entre 1996 y 2001, años en los cuales los talibanes gobernaron el país en Asia Central. En dicho periodo, no tenían derechos a estudiar, trabajar ni salir de sus casas sin un hombre perteneciente a la familia.

Los periodistas, por su parte, denuncian que, mientras los talibanes dicen que van a ser “más moderados”, han presenciado asesinados, torturas y amenazas.

Sayad Omar Sahar manifestó en Sigue La W que “salí a las calles para cubrir lo que estaba pasando desde el 15 de este mes. Los talibanes se estaban enfrentando contra los afganos y dispararon contra las personas que se estaban manifestando. Se me acercaron, me quitaron la cámara y me amenazaron por el reportaje que estoy haciendo”.

Dijo que “todo el mundo tenía derechos, había un gobierno que escuchaba los problemas y el gobierno defendía los derechos humanos, pero con lo que está ocurriendo no hay derechos, no hay hospitales, no hay colegios”.

Por su parte, el intérprete Nasir señaló que “la situación de la comunicación en Kabul está muy complicada, la situación de seguridad de las mujeres también […] Los talibanes están entrando casa por casa y amenazan a las personas”.