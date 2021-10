Creo que hay presión política en el caso: defensa de “El Pollo” Carvajal

Este sábado, España extraditará al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal a Estados Unidos, país que lo reclama por presuntos delitos de narcotráfico. La Audiencia Nacional española decidió el pasado miércoles extraditar a "El pollo" Carvajal, a pesar de estar citado para declarar el 27 de octubre.

María Dolores Arguelles González, abogada de Hugo “El Pollo” Carvajal, manifestó en La W que “estaba previsto, según fuentes no oficiales, que se llevaban a mi cliente a Estados Unidos. Nosotros este jueves presentamos un recurso diciendo que en virtud de un auto que existía desde enero de 2020, España debería pedir a Estados Unidos que dieran garantías de que no se iba a imponer cadena perpetua. Todos los delitos por los cuales acusan a mi cliente, según el convenio Europeo de Derechos Humanos, no se puede imponer la cadena perpetua, porque es una pena inhumana”.

Indicó que “todo lo que Hugo “El Pollo” Carvajal está diciendo en la prensa, nosotros no hemos ni confirmado ni negado nada. Por otro lado, evidentemente de lo que diga, debe tener pruebas porque o si no le caerían demandas”.

María Dolores Arguelles González dijo que “es una opinión mía, pero yo creo que interferencias políticas hay desde el minuto uno. Estados Unidos intentó influir con la propia resolución primera, es decir, la que dice que se debe continuar con la extradición […] creo que hay una presión política, unos para que se vaya y otros para que no”.