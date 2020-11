¿Cuánto tiempo tiene Trump para acceder a las vías legales?

Luego de conocerse que el candidato demócrata Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump anunció que optará a la vía legal para impugnar los resultados de votaciones en algunos estados por supuestos fraudes.

En diálogo con W Fin de Semana, el abogado explicó que a pesar de estas demandas, no hay pruebas contundentes en contra de la campaña de Biden: “en realidad no se ve una estrategia de litigio organizado, no se ve evidencia substancial de fraude electoral".

Además resaltó que:"las fechas claves que hay que tener en cuenta son las que tiene los estados de Arizona, Georgia, Pensilvania y Alabama, para certificar el resultado de la contienda electoral. Es decir que el 14 de diciembre el Colegio Electoral votará por su candidato a la Presidencia”.

Esto quiere decir que la solución de los varios litigios será dada, a más tardar, antes del día 8 de diciembre porque el día 14 el Colegio electoral debe nombrar oficialmente el ganador de la contienda electoral.