Cuatro hermanas octogenarias volvieron a verse en medio de jornada de vacunación

Debido a la pandemia las adultas mayores tuvieron que restringir todo tipo de visitas para evitar que alguna de ellas tuviera riesgo de contagio. Durante largos meses no pudieron ver a sus hijos, nietos y bisnietos, incluso entre ellas mismas.

Cada una de las hermanas Langley, Nora, Edith, Bernice y Rose, con apoyo de sus hijos y el personal médico del Inspira Medical Center Mullica Hill, lograron reunirse por primera vez con motivo de recibir la segunda dosis del biológico contra el coronavirus.

En entrevista con CNN, Lori Goldsmid, hija de Rose, reveló que el sentimiento general era de "miedo", pero que la ansiedad por volver a verse superó cualquier sentimiento de temor.

Cuando pudieron verse cara a cara, Rose, de 96 años, le confesó al medio internacional que "estaba contenta y aliviada de terminar de una vez y no estaba nerviosa en absoluto".

Esta segunda oportunidad les da la posibilidad de poder volver a verse y gozar de la compañía que puedan brindarse, mientras sigan en el mundo.

"Ya estamos tratando de hacer planes en este momento, ya sea que lo hagamos en la casa de alguien o veamos si podemos conseguir una reserva en un restaurante para el almuerzo", puntializó Lori, la hija de Rose.

