Cuba convoca a jefa de misión de EE.UU. tras ataque a su embajada en Washington

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, convocó este jueves a la máxima autoridad diplomática de EE.UU. en La Habana, la encargada de negocios Mara Tekach, para protestar por el tiroteo ocurrido horas antes contra la Embajada cubana en Washington.



El ministro de Exteriores explicó en una intervención televisada que durante la reunión transmitió a Tekach su "más enérgica protesta" por el suceso acaecido esta madrugada y exigió públicamente al Gobierno estadounidense una investigación "exhaustiva y rápida.



Rodríguez afirmó que la acción, supuestamente perpetrada por un hombre de 42 años residente en Texas que ya se encuentra detenido, "ha sido alentada por la creciente retórica hostil" hacia Cuba de la Administración del presidente Donald Trump.



En su discurso, el canciller cubano señaló como exponentes de esa retórica hostil al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo; a "altos funcionarios" de ese departamento y a "la propia Embajada de EE.UU. en La Habana".



Además, deploró que, doce horas después de producirse el tiroteo, las autoridades del Gobierno de EE.UU. no se hayan puesto en contacto con las cubanas para abordar el suceso.



El incidente tuvo lugar en la madrugada de hoy, cuando un hombre identificado posteriormente como Alexander Alazo, ciudadano de 42 años de la localidad de Aubrey (Texas), presuntamente disparó con un rifle de asalto contra la embajada cubana en Washington.



Por el momento las autoridades policiales de Washington no han difundido más información sobre las circunstancias que rodearon el suceso ni sobre su presunto autor.



La agresión no causó daños al personal de la misión isleña pero sí dejó impactos de bala sobre la fachada del edificio, reabierto como embajada en julio de 2015 tras más de medio siglo sin relaciones diplomáticas.



