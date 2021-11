Daniel Ortega tildó de "hijos de perra, criminales y terroristas" a sus opositores

El presidente Daniel Ortega, reelegido para un cuarto mandato consecutivo, arremetió el lunes contra la Unión Europea, que cuestionó la legitimidad de su triunfo, y aseguró que los opositores presos, entre ellos siete de sus rivales, sirven a intereses de Estados Unidos.



España y la Unión Europea -que desconocieron y rechazaron las elecciones del domingo- fueron el primer blanco del discurso de Ortega.



"Los gobiernos europeos, donde incluso gobiernan partidos fascistas. Los descendientes del franquismo que masacró y asesinó al pueblo español. Esos son hijos de [Francisco] Franco los que han quedado ahí todavía ocupando espacios de poder", dijo Ortega.



"Hermanados con [Adolfo] Hitler, hermanitos de Hitler, están allí gobernando y que ahora andan queriendo formar una internacional del fascismo, aquí en nuestra América, los dirigentes de esos partidos fascistas españoles", agregó.

Para Ortega, "lo que hoy se conoce como la Unión Europea, tiene una mayoría de parlamentarios fascistas, nazis (...) En el Parlamento Europeo la mayoría son fascistas", insistió.



Tras haber conseguido un cuarto mandato consecutivo con el 75,92% de votos, en unos comicios con 39 opositores detenidos este año, entre ellos siete de sus rivales, Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo festejaron el triunfo en la Plaza de la Revolución, con cantos y bailes.



La Unión Europea consideró el lunes que las elecciones en Nicaragua "carecen de legitimidad", mientras que España calificó el proceso de "burla".



Ortega también dedicó insultos contra los opositores detenidos en los últimos meses, entre líderes políticos, sociales, estudiantes, empresarios y periodistas, a quienes acusa de ser "criminales" y "terroristas" por presuntamente tratar de derrocarlo con apoyo de Washington.



"Esos que están presos son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los debieran llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria", fustigó.



La arremetida del gobernante también fue contra medios internacionales a los que acusó de ser "empleados de agencias de inteligencia" y por ello no autorizó su ingreso al país para la cobertura de los comicios.



"Esos no entran aquí. Tienen el valor los sinvergüenzas de decirnos que quieren venir a cubrir las elecciones, si nos vienen echando maldiciones", dijo.



Periodistas de medios como Le Monde y The Washington Post no fueron autorizados a ingresar a Nicaragua.



Ortega, que el jueves cumple 76 años, está en el poder desde hace 14 años y sumará otros cinco a partir del 10 de enero, cuando inicie su cuarto mandato.