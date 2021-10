De nuevo envían a la cárcel a los exdirectivos de Citgo tras extradición de Saab

El sábado 16 de octubre, día en el que se conoció la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela trasladaron a los seis ejecutivos de Citgo que estaban bajo arresto domiciliario, de nuevo a la cárcel.

Dennysse Vadell, esposa del exgerente de Citgo, Tomeu Vadell, manifestó en La W que “es obvio que es una represalia, una más de tantas que ya han pasado, pero oficialmente no hay una orden que devuelvan a mi esposo a la prisión, es una represalia del Gobierno”.

Indicó que “ya se sabía lo que estaba por pasar, entonces él estaba al tanto y sabía que había un riesgo, pero él me dijo que no me preocupara que estábamos muy fuertes y que eso ya nos había sucedido. Unos minutos después me mandó un mensaje diciendo que lo estaban buscando”.

Dijo que “sí temo por la vida de mi esposo porque tenemos miedo por su salud porque tiene 62 años y hemos vistos que las cárceles son problemáticas, y en medio de esta pandemia nos preocupa la salud de él y de su compañero”-

Además, Dennysse Vadell expresó que “estamos haciendo todo lo posible, de hecho, esta entrevista es que la gente se entere y se solidarice y obtener el apoyo de las personas que puedan hacer algo”.