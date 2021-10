La extradición de Alex Saab es una violación de derechos internacionales: defensa

El pasado sábado 16 de octubre se conoció la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, a quien el gobierno de Nicolás Maduro reconoce como enviado diplomático. Sin embargo, el equipo de defensa de Saab publicó un comunicado y expresaron que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde “no respetó la ley. La ministra de Justicia de Cabo Verde no respetó la ley”.

Russell Marta, abogado de Alex Saab, manifestó en La W que “se trata de una violación de derechos internacionales. Se tomó lugar a una captura ilegal”.

Indicó que “jamás nos presentaron una orden de arresto, no obstante, los tribunales de Cabo Verde ignoraron eso; segundo, los tratados que suscriben a Cabo Verde podían ir a las Cortes internacionales para que Saab no fuer extraditado, no obstante, Cabo Verde ignora esos fallos. Entonces es muy difícil como abogado lograr un resultado positivo”.

Le puede interesar:

Dijo que “Saab está sorprendido porque lo están acusando de violar la ley, pero al mismo tiempo los acusatorios violan la ley con él”. Russell Marta también señaló que “todos sabemos que la situación de Salud de Saab es muy precaria”.