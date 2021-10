No tengo nada que colaborar con EE.UU. porque no he cometido ningún delito: Saab

Tras conocerse que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue extraditado por Cabo Verde a Estados Unidos el sábado 16 de octubre, su defensa consideró este domingo "ilegal" la decisión del país africano, que no fue notificada a los letrados antes de ser ejecutada.

Por su parte, la esposa de Saab, Camila Fabbri, dio a conocer una carta que le envió el empresario desde Estados Unidos, donde según ella, solo se ha podido reunir con su hermana.

“La prisión domiciliaria fue una farsa, ya que siempre permanecí encerrado igual que en prisión vigilado las 24 horas por un promedio de 50 militares que eran los que manejaban las llaves de la casa (…) En Cabo Verde me fueron violados todos mis derechos humanos, violaron su propia ley, al antojo de Estados Unidos”, fueron las palabras leídas por la esposa de Saab.

Añadiendo que “Responsabilizo totalmente al gobierno de EE.UU. y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática, deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos porque no he cometido ningún delito en ningún país”, leyó Fabbri en la carta enviada por su esposo.

Cabe destacar que el Gobierno venezolano interrumpió los diálogos con la oposición por la extradición de Saab. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Legislativa y jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, quien aseguró que no asistirán al proceso de negociación cuya tercera jornada se esperaba que iniciara este 17 de octubre.