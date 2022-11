Detienen en México a presuntos violadores de seis españolas

Las autoridades mexicanas consideran "resuelto" el caso de las españolas violadas en el puerto de Acapulco, tras capturar a seis presuntos responsables en las últimas horas de este mièrcoles, aunque otro de los supuestos agresores está aún prófugo.



Hay "evidencias plenas de su participación", afirmó el fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad turística de Acapulco al dar detalles de la operación que terminó con la detención de los supuestos violadores.



Las seis españolas fueron sometidas a abusos sexuales el pasado 4 de febrero, mientras se encontraban en un complejo de bungalós de las afueras de la ciudad sureña de Acapulco, uno de los principales centros turísticos de México.



El grupo estaba integrado también por seis españoles, que fueron maniatados por los agresores, quienes tenían los rostros cubiertos y portaban armas cortas. También se encontraba con ellos una mexicana, que no fue violada.



Murillo Karam afirmó que los detenidos, de entre 16 y 30 años, han confesado el crimen e hicieron "un relato pleno de lo que sucedió". Agregó que su arresto se produjo "después de una investigación muy seria".



De acuerdo con la información oficial, uno de los acusados de la violación múltiple fue arrestado ayer por la tarde y el resto esta madrugada. Cinco de ellos fueron detenidos en Acapulco y el sexto en una localidad vecina.



Según el inspector general de la Policía Ministerial Federal, Vidal Díaz, se ha comprobado "de manera fehaciente" la supuesta participación de los jóvenes en los hechos.



"Se han recabado pruebas físicas y periciales que acreditan, sin lugar a dudas, su participación", afirmó Díaz.



El jefe policial añadió que además de los testimonios de los detenidos y las confrontaciones con las víctimas, los presuntos agresores tenían en su poder algunos de los objetos que les fueron robados a las víctimas y a sus acompañantes, como los teléfonos móviles.



Las autoridades dieron a conocer la identidad de los seis arrestados, a excepción del menor.



Aunque el fin de semana pasado se informó de la detención de seis personas que podrían estar vinculadas con ese crimen, las autoridades mexicanas confirmaron hoy que no tenían nada que ver con la violación múltiple de las españolas.



En la misma rueda de prensa, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, donde se encuentra Acapulco, rechazó la posibilidad de que los detenidos puedan ser chivos expiatorios para cerrar un caso que ha conmocionado al país.



"No pretendimos en ningún momento llevar a la cárcel a chivos expiatorios y mucho menos a personas inocentes de un caso tan delicado", dijo Aguirre.



"Actuamos siempre con un alto sentido de responsabilidad, pero también con eficiencia y eficacia para borrar este amargo episodio en la historia turística de Acapulco", añadió.



Murillo Karam dijo que el caso de los españolas "está resuelto, pero no es el único".



Según datos oficiales, en 2012 fueron denunciadas en México 14.050 violaciones y hubo otros 17.459 casos anotados en las estadísticas como "otros (delitos) sexuales".



Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional calculan que estas denuncias podrían representar solo un 20 por ciento de las violaciones producidas, y de los casos denunciados sólo la quita parte termina con sus responsables en la cárcel.



El caso, aunque depende de la justicia del Guerrero, fue seguido muy de cerca por las autoridades del Gobierno federal, que prestó apoyo a las investigaciones a través de la Procuraduría General de la República (PGR).