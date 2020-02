Disparan contra manifestación encabezada por Guaidó en Venezuela

Una marcha encabezada este sábado, 29 de febrero, por el líder opositor Juan Guaidó en la ciudad venezolana de Barquisimeto fue atacada con disparos y piedras en un incidente que dejó un herido de bala, según un diputado opositor.

Unos 2.000 simpatizantes de Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, se movilizaban por Barquisimeto cuando comenzaron a sonar ráfagas de detonaciones, constató un equipo. La movilización se dispersó.

El congresista opositor Alfonso Marquina responsabilizó a "Colectivos", civiles afines al chavismo que los adversarios del gobierno socialista de Nicolás Maduro denuncian como "grupos armados paramilitares".

"Con armas de fuego, con piedras, ejercieron violencia (...). Tenemos información de un herido de bala", declaró a periodistas Marquina.

Ni la gobernación de Lara ni la alcaldía, controladas por el oficialismo, han informado de lo ocurrido.

"Me agarraron unos tipos por el cabello, me tumbaron (al suelo) y me pusieron una pistola en la cabeza: 'maldita, te vamos a matar'", relató llorando Gabriela Urrutia, manifestante de 23 años.

La marcha en Barquisimeto se enmarcaba en los intentos de Guaidó de reavivar protestas contra Maduro.

Guaidó llamó a manifestar contra el gobierno el 10 de marzo con una marcha hacia la sede del Parlamento, en Caracas.

"A esa gente la armaron para caernos a plomo y a piedras", lamentó a su vez María Contreras, una mujer de 65 años.

Los manifestantes se reagruparon tras los disturbios para completar el recorrido previsto. "Vencimos a la dictadura y su violencia", expresó en Twitter Guaidó, renovando su llamado a protestas para el 10 de marzo.

Juntos vencimos a la dictadura y su violencia.



Recorrimos con nuestra gente el sector más popular de Barquisimeto.



El #10Mar caminaremos todos juntos para unificar nuestras banderas de lucha en el #PliegoNacionalDeConflicto.



¡Vamos a la calle! #LaraUnaSolaLucha! pic.twitter.com/aph8CiqcJ5 — Juan Guaidó (@jguaido) February 29, 2020

Las movilizaciones callejeras contra Maduro han perdido fuerza mientras el mandatario resiste la ofensiva opositora.

Pasaron de congregar a centenares de miles de personas en enero de 2019, cuando Guaidó se proclamó presidente interino después de que la mayoría opositora del Parlamento declarara "usurpador" a Maduro, a unos cientos en los últimos meses.

La popularidad del dirigente legislativo, mientras, cayó de 63% a 38,9% a lo largo del año pasado, según la encuestadora Datanálisis.

