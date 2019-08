Donald Trump propone endurecer control de armas vinculado a reforma migratoria

Este lunes 5 de agosto, el presidente Donald Trump propuso que tanto republicanos como demócratas deben alcanzar un acuerdo para hacer efectivo el endurecimiento del control de armas de fuego de la mano con una reforma migratoria.

Así, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense concluyó que es necesario “sacar algo bueno, si no grande, de estos acontecimientos trágicos”, en referencia a los dos tiroteos perpetrados durante el fin de semana que dejaron 29 muertos y una ola de críticas en contra suya por alimentar las tensiones del país con su discurso incendiario.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

“No podemos permitir que aquellos asesinados en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) hayan muerto en vano. Lo mismo para quienes resultaron seriamente heridos. No podemos olvidarlos a ellos y a muchos otros que murieron antes. Los republicanos y los demócratas deben unirse y obtener verificaciones de antecedentes sólidas, quizás uniendo esta legislación con una reforma migratoria que se necesita desesperadamente”, dice el mensaje del mandatario estadounidense.

En el marco de las masacres ocurridas durante el fin de semana, el porte de armas y la escasa regulación de este mercado han generado una fuerte división en los Estados Unidos debido a la frecuencia con la que ocurren este tipo de actos terroristas.

Cabe señalar que las masacres en El Paso y Dayton son el 250 y el 251 tiroteo masivo en lo que va de año en el país, según cifras reveladas por la ONG Gun Violence Archive y recogidas por la Agencia EFE. Estos hechos son catalogados así cuando se registran al menos hay cuatro víctimas, ya sean heridos o muertos.

No obstante, el presidente Trump no dejó de lanzar su acostumbrada acusación contra los medios de comunicación por, según advierte el mandatario, fomentar el odio con “noticias falsas”.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

“Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país (…) las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se han acumulado durante muchos años. ¡Las coberturas de noticias tienen que empezar a ser más justas, equilibradas e imparciales, o estos problemas terribles solo empeorarán!"