Ecuador propondrá un protocolo de reapertura de fronteras a Perú y Colombia

Ecuador presentará "en los próximos días" a consideración de Perú y Colombia una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, cerradas desde marzo de 2020 a raíz de la pandemia de la COVID-19, informó este martes el Ministerio de Defensa.



"La Cancillería ecuatoriana continúa con los diálogos con los países vecinos para avanzar con una propuesta conjunta y coordinada ante una posible reapertura de fronteras de manera paulatina, ordenada y gradual cuando la situación sanitaria así lo permita", dice la nota de prensa.



"Para ello -agrega- presentará en los próximos días una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras, que será puesta en consideración de Colombia y Perú".



El documento ha sido difundido a raíz de las críticas internacionales por el reciente desplazamiento de fuerzas militares por Perú y Ecuador a su frontera común, con el fin de luchar contra un incesante flujo de migrantes que, por el cierre de terminales hace once meses, recurren a pasos ilegales o trochas para saltar de país en país.

Se trata en su mayoría de venezolanos que se adentran en Ecuador desde Colombia para llegar a destinos como Perú y Chile, aunque también existen los que abandonan el país por falta de empleo.



El ministerio destaca que se han llevado a cabo acciones ante organismos internacionales, no gubernamentales y potenciales donantes para lograr soluciones que permitan enfrentar esta situación en el corto y mediano plazo.



Y anota que, al ser la migración un tema internacional, se establecieron las mesas de diálogo con Colombia, Perú y ONG vinculadas con la temática, a fin de organizar un corredor humanitario que favorezca a los migrantes seguir con su itinerario obedeciendo a los cupos y regulaciones de carácter internacional que existen para la ayuda humanitaria.



Con estos antecedentes, el Ministerio defiende que no se puede hablar de se hayan "militarizado fronteras", una terminología que significaría que "las Fuerzas Armadas de los países están sometiendo e imponiendo a la población a costumbres y disposiciones exclusivamente de orden militar, lo cual es un error".



MAYOR SEGURIDAD EN FRONTERA SUR



El lunes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que ha movilizado 200 hombres y 20 vehículos tácticos al límite con Perú para intensificar la vigilancia por los pasos irregulares.



Se trata de un contingente que deberá "asegurar la eficiencia de las operaciones militares, especialmente en los patrullajes de control y vigilancia de frontera, para evitar el flujo ilegal por los pasos no autorizados".



Los refuerzos fueron desplazados a la misma zona fronteriza en la que están operando desde la semana pasada 1.200 militares peruanos con el apoyo de 50 tanques, blindados y otros vehículos, con el objeto de impedir el ingreso de la migración irregular.

En una rueda de prensa el pasado jueves, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, había anunciado el movimiento de estas tropas para ampliar la movilidad de las patrullas fronterizas, ello después de mantener contactos con las autoridades de Perú.



La acumulación de migrantes en el cantón de Huaquillas, del lado ecuatoriano de la frontera, llevó a su alcalde a plantear la posibilidad de establecer un corredor humanitario, propuesta que se ha sumado a las advertencias de ONG internacionales de respetar el derecho humanitario y no poner en riesgo a la población civil.



Amnistía Internacional incluso ha exhortado al Gobierno peruano a retirar sus refuerzos de la zona fronteriza.



El cierre de fronteras por la pandemia de la covid-19 no ha impedido en el último tiempo un creciente movimiento migratorio de venezolanos por la región, lo que algunos han atribuido quizás a las pasadas elecciones en Venezuela.