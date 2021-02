El calvario de las familias colombianas ante las adopciones internacionales irregulares

Marcia Éngel, directora de la fundación Plan Ángel, pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre las irregularidades que existen en la adopción de niños en Colombia.

Asimismo, relató cómo es la dura tarea de reencontrar a las familias colombianas con poca información y con apenas indicios del paradero de sus familiares.

“Estos procesos se hacen de manera incompleta y hay poca información”, dijo.

Al ser preguntada por ICBF, aseguró que toda la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, pues dijo un vacío legal en el país que permite que separen a niños de sus verdaderas familias.

“La responsabilidad es del Gobierno, hay un vacío en las leyes colombianas que permiten que esto pase”, comentó.

Por otro lado, Éngel, quien sufrió en carne propia este problema al ser puesta en adopción irregularmente, explicó cómo sucedió todo.

“Mi madre nunca me dio en adopción voluntariamente, yo tenía su reconocimiento, pero no el de mi padre. Mis padres adoptivos pensaron que yo era huérfana, de lo contrario nunca me hubieran recibido”, mencionó.