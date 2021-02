¿Qué piensan los niños sobre el regreso a clases presenciales?

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció el regreso a clases presenciales tras superar la alerta roja en la ciudad. Sin embargo, varias personas no están de acuerdo con está decisión, ya que creen que los niños podrían exponerse al contagio del COVID-19.

Varios menores hablaron en La W y dieron su opinión sobre lo que piensan sobre volver a los colegios.

Sofía Rodríguez manifestó que no ir al colegio “se me hace muy difícil porque no puedo compartir con mis compañeros. Cuando estamos en la escuela y vamos a almorzar nos toca alejados y luego desinfectan las mesas”.

Para Noelia Hernández “en realidad está bien, porque en la casa no es divertido porque solo tengo que ver el computador. Mi mamá no quería que fuera al colegio, pero le dije que quería ir a la escuela con el tapabocas”.

Por su parte, Sara explicó que está “tomando las clases virtualmente, porque mis papás piensan que hay que tener cuidado y es mejor estar en casa”.

Isabela manifestó que “hace un año que no voy al colegio. En la casa me ha ido bien, pero a veces hay dificultades por el internet y el computador. En el colegio tenemos más espacio y nos divertimos más”.

Diego de Madrid, España, indicó que “estoy haciendo alternancia. Cuando uno va al colegio debe tener la mascarilla y llevar alcohol o gel para estarse aplicando. Pienso que es mejor todo presencial porque se entiende más”.

Matías señaló que “hace un año no voy al colegio y extraño los parques. No es lo mismo estar en casa porque a veces en las clases virtuales hacen desorden, mientras que en el salón podemos alzar la mano”.

John en Cataluña expresó que “mis padres trabajaban y yo estaba en clases. No tuvimos dificultad con el espacio en casa”.

Jennifer dijo que “tengo a mi abuelo en casa y no quiero que se me enferme. Nosotros ya nos contagiamos en agosto y nos dio suave, pero mi abuelito solo estuvo hospitalizado, pero si no vuelve a dar nos da miedo que le dé más fuerte. Estoy en 11 y es muy difícil hacer clases virtuales, pero no es lo mismo estar en el colegio".

Juan Alejandro explicó que “quiero ir al colegio, pero que nadie se quite el tapabocas. Quiero que el COVID se acabe pronto”

Juan David indicó que “mis resultados mejoraron porque ambienté un espacio para poderme concentrar. La falta de socialización con mis compañeros y profesores hace falta”.