El chavismo dice que ganó las legislativas venezolanas con 72 % de los votos

El chavismo aseguró este lunes que ganó los comicios legislativos venezolanos celebrados ayer con el 72 % de los votos, un dato que aún no ha sido confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que en su primer boletín reportó el triunfo de esta fuerza política con el con el 67,6 % de las voluntades.



"Las fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPP) obtuvieron el 72 % del total de votos a nivel nacional", dijo en una rueda de prensa el jefe de campaña de esta alianza de partidos de izquierda y diputado electo, Jorge Rodríguez.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -la principal formación del GPP-, Diosdado Cabello, aclaró luego en Twitter que el triunfo con el 72 % de los votos no implica que esta fuerza controlará igual porcentaje de escaños, sino "mucho más", afirmación que quedará ratificada o desmentida cuando del CNE informe de los datos definitivos.



Estos comicios parlamentarios estuvieron marcados por la alta abstención y el llamamiento al boicot que hizo el sector de la oposición que respalda al líder Juan Guaidó, así como señalamientos de ausencia de observación internacional.



"GIGANTESCA VICTORIA"



Rodríguez aseguró que "ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana, fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro", al recordar que el presidente venezolano planteó los comicios, apenas días antes de celebrarse, como un plebiscito a su cargo.



El jefe de campaña del PSUV también señaló que el porcentaje de participación en las elecciones se ubicó en 32 %, otro dato que difiere del que presentó el CNE, que lo estableció en 31 % en su primer reporte.

En este sentido, explicó que maneja estos números, que defendió como "una aproximación bastante certera de los resultados definitivos", gracias a que los testigos del GPP tuvieron el esperado acceso a las más de 29.000 actas emanadas de los centros de votación.



Asimismo, destacó el carácter pacífico del evento, en el que "no hubo una sola situación que lamentar".



CONSULTA EN RESPALDO A ELECCIONES



El sector de la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó no se presentó a las legislativas, por considerar que no había garantías suficientes para unas elecciones libres y justas.



Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, lideró el llamado a boicotear el evento y propuso, en respuesta, una consulta popular en la que se puede votar, vía internet, desde las 00:00 horas locales (4:00 GMT) de hoy hasta el próximo sábado, única fecha en la que se podrá votar de forma presencial.



El opositor aseveró esta misma jornada que el mecanismo comenzó con una "increíble participación" ciudadana, sin ofrecer mayores detalles.