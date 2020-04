El conmovedor testimonio del "paciente 1" de COVID-19 en Italia

"Enfermedad, curación, dolor y esperanza" así definió Mattia, de 38 años su contagio de COVID-19.

Mattia fue el paciente número 1 en Italia, que es uno de los países más afectados por el coronovirus. El hombre llegó al hospital de Codogno, en el norte de ese país, con una grave neumonía.

Mientras estaba enfermo, lamentablemente contagió a su esposa embarazada, a un amigo, y a su padre, quien falleció como consecuencia de este coronavirus.

"Me enfermé, me recuperé, sufrí la pérdida de mi padre y me alegré por el nacimiento de mi hija" contó en un video trasmitido por un programa de la RAI.

"Estamos suspendidos entre las ganas de que todo pase rápidamente para nosotros, nuestros seres más queridos y todos los demás y el temor de que todo esto no termine, al menos en poco tiempo" destacó.

Finalmente, pidió que el mundo se uniera “para hacer que este feo paréntesis termine pronto”.