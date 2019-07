El gobernador de Puerto Rico entrega oficialmente su carta de dimisión

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, entregó este jueves oficialmente su carta de dimisión, que será efectiva a partir del 2 de agosto, luego de que la noche de este miércoles anunciara su salida en medio de la crisis política generada por la publicación de un polémico chat.



La misiva, cuyo contenido leyó en un mensaje a la Nación este miércoles, fue entregada al presidente de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos Méndez y Thomas Rivera, respectivamente, y a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.



En la carta Rosselló anuncia que su renuncia será efectiva el 2 de agosto a las 05.00 hora local (21.00 GMT).



"En todas las decisiones que he tomado como gobernador he puesto mi empeño para que siempre estas hayan tenido en cuenta el bienestar de mi tierra. Las horas dedicadas a la confección, elaboración y ejecución de los planes de trabajo son horas donde mi único norte ha sido la transformación de nuestra isla y el bienestar de nuestra gente", asegura en la carta el gobernador.



"Aún en los momentos de tribulación siempre he sentido que mi responsabilidad era cumplir con mi trabajo en el término prescrito en la ley. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto, teniendo el pleno entendimiento de que prevalecería ante cualquier imputación o cualquier proceso", escribió en la carta.



También indicó que a "pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure".



"Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración he tomado la siguiente decisión: con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto de 2019 a las 5.00 de la tarde", agregó.



Además, dijo que estos días "estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio".



En este sentido, y por primera vez desde que dimitiera, publicó hoy jueves en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía, que estaba reunido con la Oficina de Gestión de Proyectos de Seguridad y "repasando varias iniciativas que se han ido implementando para garantizar la colaboración entre las entidades de ley y orden".



La isla se encontraba inmersa desde hace once días en la peor crisis política de su historia a consecuencia de la participación de Rosselló, junto a varios asesores, en un chat en el que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB.