El matrimonio igualitario es una conquista después de muchos años de pelea: activista

El pasado 26 mayo, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario y el 29 en todo el mundo. Acerca de este tema, el activista y presidente de la Oficina Intersectorial Pro Derechos Humanos, Marco Castillo afirmó que, “es una conquista después de muchos años de pelea que hemos tenido”.

Asimismo, Castillo fue una de las primeras parejas en casarse después de que saliera la resolución. “Hicimos una diferencia porque, en Costa Rica las parejas se pueden casar por Notarias o Juzgados de Familia, nosotros fuimos a primera pareja que se casó en un Juzgado de Familia para que quede claro que a Corte de Justicia tiene que casar a las personas cuando se presenten y sin importar su orientación sexual”, comentó Marco Castillo.

“Esto es un peldaño hacia la igualdad que hemos recorrido, pero es un peldaño jurídico que tenemos que convertirlo en una realidad social en el sentido del respeto y la aceptación social”, argumentó.

En cuanto al ambiente político que se vive en el país, el activista costarricense contó que, “hubo mucha diferencia. En el Partido Acción Ciudadana, que ha gobernado los últimos dos periodos, nos ha apoyado ampliamente junto a sus diputados, aunque no tengan mayoría en el Congreso. Otros diputados están divididos, lamentablemente hay un grupo de 20 personas que se oponen seriamente”.

Por otro lado, el también abogado compartió la historia de su suspensión cuando en el 2015 efectuó un matrimonio de dos mujeres, “una de las dos contrayentes estaba como hombre en el registro y por lo tanto hicimos el matrimonio y fue inscrito. Cuando se reveló que era mujer, a mí me acusaron penalmente, pero el juez penal determinó, que en vista de las resoluciones internacionales, no era delito lo que había hecho; sin embargo, un juez notarial, decidió sancionarme, a pesar de todo lo que se había resuelto. Esta resolución está apelada y será el Tribunal Superior que determine si me suspende o no”.

