El Palacio de Buckingham investiga acusaciones de acoso laboral contra Meghan

El Palacio de Buckingham confirmó este miércoles que está investigando acusaciones publicadas en los medios de que la duquesa de Sussex, Meghan, acosó a algunos de sus ayudantes durante el tiempo en el que representó a la Familia Real en el Reino Unido.



Fuentes cercanas a la esposa del príncipe Enrique durante ese periodo han asegurado al diario "The Times" que la actitud de Meghan obligó a dimitir a dos de sus ayudantes y "minó la confianza" de un tercero.



El periódico sostiene que, en 2018, el secretario de comunicación de los duques, Jason Knauf, elevó una queja por la situación al considerar que al menos un miembro de la plantilla podía haber sido "humillado" por la duquesa, pero el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, le "rogó" que no siguiera adelante con sus pesquisas.



Las fuentes a las que tuvo acceso "The Times" han relatado que Meghan quería aparecer ante la sociedad como una "víctima" y presentar su papel en la Familia Real como una "experiencia insoportable" para convencer a Enrique de abandonar el Reino Unido.

En enero de 2020 los duques de Sussex anunciaron su intención de dar un paso atrás como miembros activos de la monarquía británica y dejar de residir de manera permanente en el Reino Unido.



Tras las revelaciones de "The Times", el Palacio de Buckingham expresó en un comunicado su "preocupación" por las acusaciones vertidas sobre Meghan.



"Nuestro equipo de recursos humanos evaluará las circunstancias que se citan en ese artículo. Miembros de la plantilla que estuvieron involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la Casa, serán invitados a participar (en las pesquisas) para ver si se pueden aprender lecciones", señaló en un comunicado la residencia oficial de la reina Isabel II.



El Palacio recuerda que todos sus empleados se rigen por unas normas de "dignidad en el trabajo" que llevan "varios años" vigentes y "no tolera ni tolerará acoso o intimidaciones" a sus empleados.