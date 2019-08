El papa Francisco sabía de las violaciones de curas a niños sordomudos: padre de víctima

Este 6 de agosto, comienza en Argentina el juicio contra dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos y a los que se acusa de abusar sexualmente de más de 20 niños y adolescentes que estaban a su cuidado. El principal acusado, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Provolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.

Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, al sacerdote Horacio Corbacho, de 59 años, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).

Tanto Corradi como Corbacho enfrentan penas de hasta 50 años de cárcel por este caso.

A propósito de este caso, La W conversó con Ariel Lizaraga, padre de una de las niñas que resultaron abusadas, quien contó detalles sobre los hallazgos de las autoridades.

Según se ha conocido en el transcurrir de la investigación, lo peor del caso no solo es que los abusos se hubieran cometido contra niños pequeños (de cuatro años en adelante) sino que, según relata Lizaraga, debido a su condición de discapacidad no podían comunicar lo que les estaba sucediendo. Además, el juez relató que los abusos se cometían los días sábado, ya que era el día de menos concurrencia de alumnos y solo se quedaban en el instituto aquellos que no tenían familia. En ocasiones a los niños más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños, ante la mirada de sus cuidadores.

“En La Plata salió un documental acerca de torturas y violaciones. Los ataban con cadenas, los hacían arrodillarse”, cuenta el padre de la víctima, quien agrega que el papa Francisco por aquel entonces ya conocía sobre los abusos cometidos por Corradi.

Por otra parte, varias de las víctimas han relatado que los abusadores amenazaron con matar a sus mamás si le contaban a alguien lo que estaba pasando. También ha trascendido que los niños no tenían permitido emplear el lenguaje de señas, debido a que el método de enseñanza desarrollado por Antonio Provolo busca sustituir la mímica por la palabra.

