El perro que estuvo tres meses esperando regreso de su amo que murió por coronavirus

La historia de un perro de siete años en China ha conmovido a los usuarios de internet pues el animal recorría las instalaciones del hospital de Wuhan esperando el regreso de su dueño que falleció de COVID-19.

Después de cinco días de haber estado internado en el centro médico, el dueño del perro de 65 años falleció, pero su mascota siguió esperándolo hasta que la gerente de un supermercado que quedaba al frente del hospital notó su comportamiento y lo cuidó. La mujer lo bautizó como Xiobao que significa "pequeño tesoro".

"Me dijeron que su dueño, un pensionista, fue admitido con el coronavirus. Luego falleció, pero Xiaobao no lo sabía y se quedó en el hospital buscándolo.Nunca salió del hospital. Fue increíblemente conmovedor y tan leal" dijo la mujer al New York Post.

Con el pasar de los días y a pesar de que lo intentaban despistar, el perro seguía regresando en busca de su amo y los administradores del hospital comenzaron a preocuparse, por lo que llamaron a una asociación protectora de animales que lo recogió y está buscando una nueva familia que lo adopte.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh