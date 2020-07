El político que en un acto oficial plagió discurso de la película Día de la Independencia

Cada año el 9 de julio se celebra en todo el territorio argentino el Día de la Declaración de Independencia, fecha en la que se rompió todo vínculo con la monarquía española. Este año, a pesar de la coyuntura por el coronavirus, las celebraciones se llevaron a cabo en la mayoría de las ciudades cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Lea en La W: Trump se muestra con tapabocas en público por primera vez durante la pandemia

Aunque fue la primera vez que Argentina celebró su independencia con estas condiciones, el hecho que más destacó fue cuando el intendente de la ciudad de El Carmen, en la provincia de Jujuy, plagió en su discurso parte de la arenga que da el presidente del los Estados Unidos en la película Día de la Independencia (1996).

Esta es una película de ciencia ficción protagonizada por Will Smith que cuenta la historia de una invasión alienígena que ocurre el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Previo al final del film, el presidente estadounidense, interpretado por Bill Pullman, motiva a sus soldados diciéndoles “el 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana sino como el día en que el mundo declaró a una voz. No entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear”.

Le recomendamos: Mindefensa de Venezuela afirma que más de un centenar de militares tienen coronavirus

El intendente Rodolfo Alejandro Torres dijo en su discurso que “Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear”.

Usuarios en redes sociales identificaron rápidamente el plagio e hicieron montajes con ambos discursos.

"El Carmen":

Porque su intendente Alejandro Torres utilizó el discurso de la película #IndependenceDaypic.twitter.com/KskNNNPzqS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 10, 2020

El intendente Rodolfo Alejandro Torres aún no se ha pronunciado al respecto.