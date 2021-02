El presidente Correa no quería que pasáramos a segunda vuelta: Yaku Pérez

El candidato correísta Andrés Arauz ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo celebradas en Ecuador con un 32,22 % de los votos válidos, cuando el recuento de actas de las mesas electorales alcanza el 96,81%.

El resultado no ha sido una sorpresa en Ecuador, donde las encuestas antes de los comicios y los sondeos a pie de urna indicaban una diferencia de hasta 15 puntos porcentuales sobre el segundo candidato.

La identidad del segundo candidato deberá ser esclarecida en los próximos días, pues se da en el resultado oficial un empate técnico entre el centroderechista Guillermo Lasso, que partía como favorito para pasar a la segunda vuelta, y el candidato indígena ambientalista Yaku Pérez.

Yaku Pérez manifestó en La W “el presidente Correa no quería que fuéramos a segunda vuelta”.

“Me considero de Izquierda, pero no la izquierda ortodoxa y de izquierda corrupta. Tenemos los cuatro mandamientos que es no robar, no ser ocioso, no mentir y no ser desleal”, señaló.

El candidato ha denunciado corrupción en las elecciones, indicando que “de acuerdo a los análisis que vemos, no deberíamos tener 18 o 19 puntos, debemos tener más, entonces eso hace ver que alguien metió la mano, igual vamos a seguir optimistas”.