El relato de una de las víctimas de acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York

Karen Hinton, exasesora del gobernador de Nueva York, manifestó en La W que “Andrew Cuomo es un ejemplo de los penes en la política. Es muy coqueto con las mujeres atractivas y rechazaba a las gorditas o que no son tan bonitas”.

“En el 2000 me contrató como consultora de un evento, teníamos peleas verbales en muchas ocasiones. En día exitoso de trabajo llegamos a un hotel y él me pidió que fuera a su habitación, pensé que era algo de trabajo. Me pidió que no fuera con alguien de seguridad. Era un ambiente extraño y romántico, me preguntó por cosas laborales y luego ya por la vida personal”, relató.

Le puede interesar:

Además, señaló que “una cosa es un beso en la mejilla, otra cosa es un beso en la boca en su oficina. También ha pregunta si las mujeres son capaces de tener sexo con un hombre de 60”.