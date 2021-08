En Hungría, se llevó a cabo el segundo concurso mundial de 'cargar a las esposas'

Este tradicional evento se remonta de la época vikinga, donde los hombres medían su fortaleza física, y la de su matronio, dándose cita en un terreno para participar en una carrera de obstáculos en la que debían cargar a sus esposas durante toda la competencia y no dejarlas caer en ningún momento.

Este 7 de agosto, en Hungría, 40 parejas se midieron en la segunda edición de esta inusual competencia con el objetivo de llegar a la meta en el menor tiempo posible y sin perder a su esposa.

La pareja ganadora recibió como premio el peso de la mujer en cerveza y para obtenerlo, los concursantes tuvieron que cruzar con éxito varios obstáculos, entre esos, un charco de lodo, en el que varias participantes terminaron con la cara sumergida en la agua turbia poniendo en entredicho la capacidad de coordinación y fuerza de sus maridos.

Los primeros concursos se celebraron en Finlandia en los 90, desde entonces, el deporte ha ganado popularidad en todo el mundo en países como Estados Unidos.

Take a look at this wife-carrying race in Hungary. pic.twitter.com/ed7EL7ljdO