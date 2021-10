En plena emisión de noticias en vivo mostraron por error un video porno

Un noticiero de la cadena estadounidense KREM terminó en una polémica luego de mostrar imágenes inapropiadas en una de sus emisiones. El pasado 17 de octubre se transmitió, aparentemente, un video porno.

Todo ocurrió durante el reporte del clima a cargo de Michelle Boss. Cuando la mujer estaba en las pantallas hablando sobre el registro meteorológico, aparecieron las imágenes subidas de tono.

Se sabe que los televidentes se molestaron por dicha aparición y en redes sociales se filtraron algunos apartes de la escena. Otros denunciaron a las autoridades lo que había sucedido en el noticiero.

Un periodista llamado Daniel Walters, quien se identifica en sus redes como un reportero del diario Inlander, compartió algunas imágenes de la emisión. “Es un clip muy extraño. Nadie en la pantalla parece reaccionar y, sorprendentemente, pasa mucho tiempo antes de que se desconecten”, comentó en Twitter.

Tras el escándalo, el medio tuvo que salir a pedir disculpas y según la prensa local, esto dijeron en su emisión de la noche: “queremos disculparnos por algo que sucedió en nuestro noticiero. Se emitió un video inapropiado en la primera parte del programa. Estamos trabajando para asegurar que algo como esto no vuelva a suceder”.

La Policía también emitió un comunicado asegurando que están adelantando las investigaciones para determinar cómo se colaron tales imágenes en plena transmisión en vivo.

It's a very strange clip -- so strange I thought it might have been a hoax when I first saw it. Nobody on screen seems to react, and it takes shockingly long before they cut away. (I've blurred the image, obviously) pic.twitter.com/AtLnG02nrE