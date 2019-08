¿En qué va el caso Polanski 40 años después?

El cineasta franco-polaco Roman Polanski, célebre en Hollywood por su trabajo en películas galardonadas como El director oculto (2010), El Pianista (2003), Macbeth (1971) y El bebé de Mary (1969), entre muchas otras, no podrá asistir al Festival de Venecia este año porque corre el riesgo de ser detenido, ya que sobre él recae una orden de búsqueda y captura por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, con su último trabajo titulado “Yo acuso”, opta al León de Oro.

El caso se remonta a marzo de 1977 cuando Polanski, con 43 años en aquel entonces, fue detenido al ser acusado de haber drogado y violado a Samantha Gailey, quien tenía 13 años, durante un fotorreportaje en la mansión de Jack Nicholson en Hollywood.

Gailey, quien actualmente lleva el apellido Geimer después de casarse, dio testimonio de ello en un libto: “Fui fotografiada por Roman Polanski y me violó”. Y frente a un jurado en el año de los hechos, la joven dio testimonio de que Polanski le dio un sedante antes de tener relaciones sexuales con ella: “No quería lastimarme (…) pero no entendía que yo era demasiado joven. No veía que yo tenía miedo”.

Desde entonces, han ocurrido varios hechos que han marcado este caso judicial que ha manchado la carrera de Polanski:

----------------------------

LA DETENCIÓN

Después de su detención, Polanski fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 2.500 millones de dólares. Además, para prevenir que el juicio se volviera mediático y que el juez abandonara la acusación por violación con suministro y consumo de droga, reconoció haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad.

Fue condenado a 90 días de prisión pero solo cumplió 42 por buena conducta.

----------------------------

LA DEMANDA

El juez cambió de opinión al considerar que la pena había sido insuficiente, cuando faltaba muy poco para homologar el acuerdo.

Polanski viajó a París el 31 de enero de 1978 y la justicia estadounidense emitió una orden de captura internacional en su contra.

----------------------------

LAS DISCULPAS

Polanski pagó una demanda civil a Samantha Geimer por 225.000 dólares en 1994 y le envió varias cartas ofreciéndole disculpas. La mujer reclamó en varias ocasiones el cierre del caso.

----------------------------

LAS DETENCIONES

La justicia estadounidense intentó la detención de Polanski durante su travesía por Europa, pero tanto Francia como Polonia (de ambos países es ciudadano) se negaron a extraditarlo.

En 2009 fue capturado durante un festival en Zúrich, donde pasó dos meses en la cárcel y ocho con detención domiciliaria. En julio de 2010 Suiza rechazó el pedido de extradición.

En 2014 fue detenido en Varsovia y aunque Polonia rechazó el pedido de extradición en primera instancia, el caso se reabrió en 2016 aunque fue cerrado por la Corte Suprema a finales de ese mismo año.

En 2017, tanto el acusado como la víctima pidieron cerrar el caso, pero un juez de Los Ángeles rechazó la solicitud.

----------------------------

MÁS ACUSACIONES

En el Festival de Cannes de 2010, la actriz británica Charlotte Lewis acusó a Polanski de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años durante un casting en 1983.

En 2017, otra mujer identificada como “Robin” lo acusó de acoso sexual cuando ella tenía 16 años, en 1973. Ese mismo año, la exactriz Renate Langer lo denunció por violación en 1972, cuando tenía 15 años. No obstante, estas acusaciones prescribieron en la justicia suiza.

----------------------------

#METOO

En medio del movimiento #MeToo, que se produjo en el marco del caso contra Harvey Weinstein, Polanski fue presionado para renunciar a presidir los Premios César de Francia en 2017.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas lo excluyó de los Premios Óscar el 3 de mayo de 2018, luego de que el cineasta fuera miembro desde 1968 y se hiciera ganador de tres estatuillas.

---

Con información de Agencia AFP