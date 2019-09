En Venezuela hay una dictadura que ampara a los grupos criminales: Guaidó

En diálogo con W Radio Fin de Semana el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó habló de la investigación que abrió la Fiscalía de su país en su contra, por las fotos con dos representantes de Los Rastrojos.

Guaidó aseguró que "todo esto es una cortina de humo que aparece en el momento cuando Estados Unidos abre una investigación al gobierno de Maduro por narcotráfico", y que les "preocupa que en territorio venezolano estén permitiendo que se concentren grupos al margen de la ley que son buscados por la justicia de Colombia"; además dijo que "las fotos (con Los Rastrojos) fueron en el territorio venezolano, donde operan muchas de estas bandas con la aceptación del régimen de Maduro" y reiteró que "en Venezuela hay una dictadura que ampara a los grupos criminales".

El mandatario interino no se mostró intimidado por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro y señaló que seguirán trabajando por el pueblo venezolano, y que no dejará de estar al lado de ellos. "Lo que más quieres este régimen es que no nos unamos a las personas que están en pie de lucha por nuestro país, pero continuaremos. Nuestro gran reto es mantenernos al lado de la gente, tengo la fortuna de estar acompañado de ellos y este escándalo no me va a intimidar para que siga a su lado".

Juan Guidó agradeció una vez más el trabajo que viene haciendo el gobierno del presidente Iván Duque por "una causa justa y la libertad de Venezuela" y por su lucha en contra de los grupos criminales.