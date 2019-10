Es un orgullo hacer parte de la lista de “Líderes de la próxima generación”: Davóne Tines

Davóne Tines, uno de los mejores cantantes clásicos que trabajan en Estados Unidos en la actualidad, ha sido nombrado por la revista TIME en la lista de “Líderes de la próxima generación”.

En diálogo con La W, Tines expresó: “He recibido cuestionamientos y me han enfrentado (diciendo que) esta música no es tan relevante. He dado la pelea, en eso he concentrado mi trabajo”.

Además, precisó: “Todos podemos ser los líderes de las próximas generaciones y tener oportunidad de motivar a hacer lo correcto y hacer un cambio en la comunidad o en un ámbito más amplio”.

====================

Lea en La W: