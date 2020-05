¿Es una discriminación por edad el confinamiento para los adultos mayores?

Luis Berenguer Fuster, histórico político del PSOE, catedrático y jurista, lidera la iniciativa “La rebelión de las canas” para que no confinen a los adultos mayores por más tiempo que al resto. Según él, porque esto implica una discriminación por edad.

En entrevista con la W Berenguer sostuvo que la idea nació tras las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en las que decía que los adultos mayores deberían estar confinados lo que resta del año. “El gobierno español afortunadamente no ha optado por esta alternativa”, agregó.

“No tiene sentido establecer limitaciones temporales durante un tiempo tan largo después de la enfermedad. Los adultos mayores ya tenemos nuestro criterio y no saldremos si no lo consideramos necesario”, explicó Berenguer.

Además, el político dijo que no considera que los adultos mayores tengan riesgos en su salud mental diferentes a los que tienen las personas más jóvenes. “Quizás el quedarnos en casa nos ha podido afectar menos”, finalizó.