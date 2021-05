Espero sea pronto la entrega del reconocimiento en la Casa Blanca: Juliana Urtubey

La colombiana Juliana Urtubey fue nombrada como la “Maestra Nacional del Año” en Estados Unidos. La primera dama estadounidense, Jill Biden, la sorprendió con un ramo de flores.

“¡Sorpresa! ¡Felicitaciones Juliana Urtubey por haber sido nombrada la Maestra Nacional del Año 2021! Estoy muy contenta de poder celebrar y honrarte en persona. Todos nosotros en la Casa Blanca te agradecemos por la alegría que les brindas a tus estudiantes, sus familias y a todos los que te han conocido”, escribió Jill Biden en sus redes sociales.

Por su parte, Juliana Urtubey le agradeció a la primera dama por compartir este momento importante de su vida. “Gracias, Dra. Biden, fue un honor conocerla y compartir con usted este momento. Mis estudiantes se pondrán muy felices cuando vean esto”.

Juliana Urtubey explicó en La W que “en las Vegas el 40 % de la población es Latina. He visto cómo los niños han perdido conexión con sus familias porque las instituciones educativas no les ayudan a mantener los idiomas”.

Además, indicó que fue una sorpresa que Jill Biden le haya entregado un detalle. “Ella nunca ha dejado de ser maestra”.

Por otro lado, dijo que espera que la entrega del reconocimiento en la Casa Blanca sea pronto y que para ella es un honor representar a Colombia.

Urtubey es profesora en la Kermit R. Booker Sr. Innovative Elementary School en Las Vegas. Según CCSSO, “es una maestra de educación especial primaria certificada por la Junta Nacional conocida como ‘Ms. Earth’ por su servicio y liderazgo al abordar temas críticos de equidad educativa al unificar la comunidad escolar a través de jardines y murales”.

Surprise! Congratulations @JulianaUrtubey3 on being named the 2021 National Teacher of the Year! I’m so glad I got to celebrate and honor you in person. All of us at the @WhiteHouse thank you for the joy you bring to your students, their families, and to all who meet you. #NTOY21 pic.twitter.com/k5mvZojTSO