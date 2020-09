"Esta generación convirtió a la juez en un ícono": Linda Hirshman

La abogada, historiadora cultural y autora de "Sisters in Law: How Sandra Day O’Connor and Ruth Bader Ginsburg Went to the Supreme Court and Changed the World", Linda Hirshman, dialogó en La W sobre el legado de la juez Ruth Bader Ginsburg.

Resaltó que la jurista hizo lo que fue necesario para cambiar lo que consideró mal, supo desde niña, gracias a su mamá, que el mundo tenía discrimiación hacia la mujer y luchó por erradicarla. Además, contó que esta generación convirtió a la juez en un ícono y que la gente se sorpredía que, a su avanzada edad, tuviera ideas tan radicales.

