Europa: vacunación y tercera ola de COVID-19, ¿cómo se explica?

Dr. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, explicó en Sigue La W que, si bien se vive otra ola en Europa, “no hay una nueva pandemia, sino que el mismo virus tiene nuevas variantes”.

“Hay una pandemia que tendrá una duración prolongada hasta que podamos controlarla a través de la vacunación”, dijo, añadiendo que “las nuevas variantes se contagian más, prolongan las estancias hospitalarias y producen mayor mortalidad justamente por esto”.

Sin embargo, el Dr. López mostró su preocupación por que “corremos el riesgo que las vacunas sean ineficaces ante la nueva variante del virus”, pero la dosis, actualmente, “es importante y eficaz para evitar la enfermedad grave y el fallecimiento”. Sin embargo, “no previene el contagio y la infección”, por lo que “debemos seguir con las medidas de bioseguridad mientras se vacuna. La vacuna no es una solución mágica de la noche a la mañana. Tardaremos meses en alcanzar la inmunidad de rebaño”, debido a que en Europa “el factor limitante es la disposición de dosis. No contamos con las dosis para ir a la velocidad que quisiéramos. Nos falta un 65% que queremos alcanzar de aquí a final del verano”.

El epidemiólogo dijo que no “se debe bajar la guardia” y que deben mantenerse las medidas de bioseguridad. “No hay duda que existe una especie de hartazgo de la población que ya quiere reanudar la vida normal” y por esto “tienden a relajar sus conductas y sus actitudes rebeldes, a pensar que solo importo ‘yo’ y a hacer mis fiestas”.

Reiteró que la pandemia es un tema de salud pública “en donde hay que protegernos y proteger a los demás. No es solo protección individual. El bien común depende de conductas responsables. Estamos ante un fenómeno en el que los Gobiernos, las autoridades de sanidad, los medios de comunicación deben inducir una actitud de mayor conciencia, responsabilidad y conducta más coherente”.

Este fenómeno de “irresponsabilidad parte de la ignorancia y la desinformación. La vacuna es una solución de mediano a largo plazo. No se debe bajar la guardia en las acciones solitarias”.