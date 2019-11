Evo Morales siempre respeto la democracia: exministro de Autonomías de Bolivia

En diálogo con W Radio, el exministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles, habló de la renuncia de Evo Morales, luego de permanecer 14 años en el poder. El exministro afirmó que su renuncia se presentó por las amenazas que recibió por parte de los seguidores de los opositores.

Siles además resaltó que las cosas como se están haciendo en los últimos días en Bolivia ponen en peligro la estabilidad de una nación, que según el exfuncionario, ha estado muy bien y se ha mantenido superior a otras naciones de la región.

El exministro añadió que como partido socialista no podrán hacer nada por Bolivia, porque lo que está presentando en el vecino país es un golpe de estado. "No podemos hacer nada porque la oposición tiene el control del Ejército y de la Policía; me he visto obligado a no dar entrevistas a los medios locales porque no sé qué me puedan hacer".

Hugo Siles desmintió que el expresidente de Bolivia se vuelva a presentar a unas elecciones, pues "dejó claro en su intervención que nuevos candidatos deben llegar". "El presidente Evo Morales dejó claro que no se va a presentar a unas nuevas elecciones en estas condiciones; el presidente está buscando que pare la violencia".

