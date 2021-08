Exsargento de Gran Bretaña se niega a abandonar Afganistán sin sus animales

Pen Farthing es exsargento de la Real Armada de Gran Bretaña y fundador de Nowzad, una ONG que rescata perros y gatos en zonas de guerra como Afganistán.

Después de la toma de poder de los talibanes en Afganistán, Pen Farthing se niega a abandonar el país sin sus compañeros de la ONG y sus animales.

Manifestó en La W que “en Afganistán nos hemos dedicado a rescatar perros y gatos. Siempre ha estado el conflicto entre afganos y talibanes, entonces hay explosiones cerca y el equipo está comprometido y nuestra razón de ser es salvar a los animales de las calles”

Indicó que “si no rescato a los animales, lo que tocaría hacer es sacrificarlos, entonces por eso quiero presionar al gobierno británico porque quiero salvarle la vida a los animales y a mi gente”.

También dijo que “por el momento no he visto un gesto positivo por parte del Gobierno británico porque no me dejaron sacar a mi gente y a los animales en el vuelo, entonces no veo ningún liderazgo por parte del primer ministro”.

Además, explicó que “todos en Kabul tienen mucho miedo. Antes de la toma de los talibanes había esperanzas, las mujeres tenían aspiraciones, pero ahora con la llegada de los talibanes, las mujeres tienen mucho miedo”.