Facebook pide a la UE un control no discriminatorio a los gigantes de internet

La empresa norteamericana Facebook pidió este lunes que las normas que se están debatiendo en la Unión Europea para evitar el abuso dominante en el mercado de las grandes tecnológicas y controlar el contenido ilegal que aparece en las plataformas digitales no sean "discriminatorias".



"Aceptamos que Facebook y las grandes empresas como la nuestra tengan que cumplir más obstáculos que otros, pero creemos que la mejor manera es hacerlo de forma no discriminatoria", dijo hoy el vicepresidente de Facebook para Asuntos Globales, Nick Clegg, en una comparecencia "online" ante la prensa.



Su reclamación llega el mismo día en que el Parlamento Europeo empezará a debatir hoy la Ley de Mercados Digitales y la de Servicios Digitales, con las que la Unión Europea quiere limitar el poder de las grandes tecnológicas, incluso obligándolas a fragmentarse si incumplen las normas para fomentar la competitividad.



"Al final, la competitividad de Europa y de las empresas europeas no se garantizará simplemente despedazando las grandes empresas norteamericanas o chinas", dijo Clegg.



La Ley de Mercados Digitales obliga a las grandes empresas tecnológicas a cumplir toda una serie de requisitos como impedirles usar los datos de sus clientes comerciales para competir contra ellos o prohibirles que obliguen a los usuarios a instalar aplicaciones o servicios concretos.



Bruselas definió a las grandes tecnológicas como aquellas que tienen una facturación anual de 6.500 millones de euros anuales en los últimos tres años y tienen 45 millones de usuarios mensuales.



Pero el ponente de la normativa en la Eurocámara, el eurodiputado Andreas Schwab, propone que la normativa "debe dirigirse claramente a aquellas plataformas que juegan un papel incuestionable como guardianes (de internet) por su tamaño y su impacto".



Por eso quiere "aumentar los umbrales cuantitativos" que propuso la Comisión Europea en diciembre y "añadir" que las empresas a las que va dirigida la normativa "sean proveedores no solo de uno, sino al menos de dos servicios esenciales" en la red.



"La UE está en esta posición inusual de ser un líder en cuanto a la regulación (...) pero ha sido incapaz de producir el éxito comercial global que han logrado Estados Unidos o China", aseguró Clegg.

Le puede interesar:

El ex primer ministro británico criticó también la propuesta del ponente de la Ley de Servicios digitales, Christel Schaldemose, de prohibir los anuncios personalizados que muestran las plataformas a los usuarios, gracias al análisis de los datos personales.



"Acepto que algunas personas crean que la publicidad es algo malo, pero nosotros creemos que es algo brillante que permite a la gente en todo el mundo usar gratis Instagram, Facebook y WhatsApp", comentó.



Clegg contrapuso el modelo de negocio de Facebook -que se basa en vender espacios de publicidad en su página web- contra el de Apple "que sólo funciona para las personas que pueden pagar" sus productos.