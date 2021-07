Falleció el actor australiano Dieter Brummer a sus 45 años

El actor australiano Dieter Brummer, conocido por su interpretación del personaje de Shane Parrish en la serie "Home and Away" en la década de los 90, fue hallado muerto en una casa de Sídney el pasado sábado, informaron este lunes los medios locales.



Según la cadena de televisión ABC, la Policía confirmó que encontró el cuerpo en una casa del distrito de Glenhaven, en Sídney, y no indicó la causa de la muerte del actor, de 45 años.



"Hemos perdido a nuestro guapo, talentoso, divertido, complicado y querido Dieter. Ha dejado un enorme hueco en nuestras vidas y nuestro mundo nunca será el mismo", dijo la familia del actor en un comunicado.

Brummer, que debutó en "Home and Away" a los 15 años de edad, se convirtió en uno de los actores más populares de la serie y recibió dos galardones Logie TV en 1995 y 1996 por su papel.



"Home and Away", que comenzó a emitirse en 1988, es una de las series más conocidas y veteranas de la televisión australiana y ha sido emitida en una decena de países.