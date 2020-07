Ghislaine Maxwell propone fianza de 5 millones por riesgo de COVID-19 en la cárcel

Los abogados de la británica Ghislaine Maxwell, acusada en Nueva York de ayudar al magnate financiero Jeffrey Epstein en una trama de abuso sexual a menores, pidieron este viernes al juez libertad confinada en casa bajo fianza de 5 millones de dólares por el riesgo que la COVID-19 supone para su salud y su defensa mientras está en la cárcel.



En una carta, un equipo encabezado por el letrado Mark Cohen contradice los argumentos de la Fiscalía sobre el "riesgo de fuga extremo" de la detenida, comenzando por que su clienta "no es Jeffrey Epstein", y propone que se le retiren los pasaportes y se le permita estar confinada en una residencia en el sur de Nueva York con un dispositivo de localización GPS y bajo supervisión de las autoridades.



Maxwell, de 58 años, socia y expareja de Epstein, Fue detenida la semana pasada en New Hampshire (EE.UU.)f y trasladada a una cárcel de Brooklyn (Nueva York), acusada de cuatro delitos relacionados con su "papel" en la presunta trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate, hace unos 25 años, y dos cargos de falso testimonio a la Justicia, más recientes.



"La pandemia de COVID-19 representa un riesgo sanitario sin precedentes para la población carcelaria, y las restricciones (...) sobre las comunicaciones de los abogados con los detenidos antes del juicio reducen la habilidad de la acusada para preparar su defensa. Dicho de manera simple, bajo estas circunstancias, si la señora Maxwell sigue detenida, su salud está en serio riesgo y no podrá recibir un juicio justo", escribió su abogado.

