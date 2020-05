Gobierno de Maduro asegura tener infiltrada a la inteligencia colombiana

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, aseveró este lunes que mantienen infiltradas a la inteligencia y a la Fuerza Armada colombianas, lo que les ha permitido tener acceso a “horas de conversaciones” entre Cliver Alcalá Cordones y el diputado venezolano Hernán Alemán.

En una nueva declaración, Rodríguez presentó nuevos testimonios de los exmilitares venezolanos Antonio Sequea y Víctor Pimienta y de los dos norteamericanos detenidos por las incursiones del 3 y 4 de mayo. Todos vestidos con braga naranjas, algo atípico en el sistema penitenciario venezolano que utiliza otros colores como el amarillo y el azul.

Además, Rodríguez presentó un audio entre Cliver Alcalá, el diputado venezolano Hernán Alemán y una persona no identificada en la que aseguran que Juan Guaidó y JJ Rendón no pagaron y no cumplieron, pero que al tener el contrato la firma de Guaidó, el grupo insurgente seguiría adelante con las acciones.

Le puede interesar:

Rodríguez también se refirió a una organización no gubernamental llamada Futuro Presente asegurando que era la “fachada” para alquilar el lugar no solo de los campamentos de entrenamiento de quiénes incursionaron en Venezuela sino también que esta ONG se utilizó para adquirir los drones involucrados en el atentado contra Maduro en agosto de 2018. Esta organización, según Rodríguez, estaría vinculada al partido político opositor Voluntad Popular en el cual militó Guaidó.

También volvió a señalar al encargado de Negocios de EE. UU. para Venezuela, James Story, ya que según un audio del diputado Alemán, se escucha cuando sostiene que fue invitado a la residencia del “embajador” aunque no dio nombres.