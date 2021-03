Hillary Clinton elogia a Colombia por Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en medio de un evento virtual organizado por Atlantic Council, donde se reunieron varios expertos en materia de política internacional, para discutir los temas más urgentes que deben apuntarse en la agenda de los gobiernos en América Latina, fue la exsecretaria de estado de los Estados Unidos y excandidata presidencial, la invitada más esperada de la jornada.

Uno de los puntos en los que fue consultada la opinión de Clinton, fue la implementación de políticas para combatir el cambio climático de los gobiernos Centro y Sur América, en el que pidió que se creara "una agenda climática transnacional para América Latina", mientras destacaba la decisión del Gobierno de Iván Duque de otorgar el estatus de protección temporal para los venezolanos en Colombia.

"Debo elogiar a Colombia por implementar el Estatuto de protección temporal para los venezolanos que se encuentran refugiados en ese país. Veremos muchos, muchos más refugiados, no solo por los gobiernos fallidos, sino también por el cambio climático", afirmó Clinton durante una conversación con la embajadora Melanne Verveer, en medio del evento Mujeres at the tableo.

Sobre esto insistió: "tendremos que afrontar lo que hacemos con los millones de personas que huirán de la sequía, el clima extremo y otros problemas que está creando el cambio climático".

Además, hizo un llamado urgente a que este tema sea prioritario en las agenda de líderes de las potencias para consolidar esfuerzos y ayudar en América Latina y el Caribe, en "la creación de la agenda climática".

Secretary @HillaryClinton urges young leaders to prioritize the development of "a cross-national climate agenda for Latin America." She goes on to Commend Colombia for "granting temporary protective status to Venezualin's who are refugees in Colombia." #MujeresAtTheTableo pic.twitter.com/hGASozAdLI